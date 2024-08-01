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18:11, 1 августа 2024Силовые структуры

Россиянин избил мужчину веткой во дворе дома

В Москве один мужчина до полусмерти избил другого веткой во дворе дома

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Москве 25-летний местный житель избил 37-летнего мужчину веткой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре столицы.

По данным ведомства, инцидент произошел около дома на улице Бутырской. Мужчины поссорились, тогда фигурант сломал ветку и несколько раз ударил ею оппонента. Раненого госпитализировали.

Возбуждено дело по пункту «з» части 2 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, с применением предмета, используемого в качестве оружия») УК РФ. Нападавшего уже арестовали.

Ранее в Перми мужчина избил пенсионера из-за нарезки и лимонада. У потерпевшего диагностировали ушиб и рассечение челюсти. Нападавшего уже задержали.

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      Екатерина Кашурникова
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