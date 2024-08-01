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19:06, 1 августа 2024Наука и техника

Российская армия применит «Соболятник»

Минобороны: в боевых условиях идет апробация комплекса «Соболятник»
СюжетМинобороны

Фото: Mil.ru / Wikipedia

В настоящее время армия России в боевых условиях проводит апробацию роботизированных комплексов выявления бронированных целей «Соболятник» и «Сова». Об этом со ссылкой на Минобороны России сообщает ТАСС.

С соответствующей техникой на выставке ознакомился заместитель главы военного ведомства Андрей Булыга, которому показали «Соболятник» и «Сову». «Данные комплексы способны выявлять движущиеся и неподвижные бронированные и легкобронированные наземные цели, позволяют выполнять боевые задачи на удалении без привлечения личного состава», — заявили в Минобороны.

В июне концерн «Калашников» сообщил, что в рамках гособоронзаказа с опережением графика поставил в войска партию дронов-камикадзе «Куб», применяемых для поражения одиночных и групповых бронированных целей в тактической глубине противника.

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      Иван Потапов
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