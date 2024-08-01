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17:48, 1 августа 2024Ценности

Российская певица решила продать BMW стоимостью 9,4 миллиона рублей

Солистка дуэта #2Маши Шейх решила продать BMW X5 стоимостью 9,4 миллиона рублей
Маша Шейх

Маша Шейх. Фото: @mashasheixx

Солистка дуэта #2Маши Мария Шейх решила продать BMW X5 стоимостью 9,4 миллиона рублей. Соответствующие сторис (на момент написания новости были удалены) появились в ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

По данным издания, российская исполнительница продает машину темно-серого цвета в идеальном состоянии и пленке. При этом она уточнила, что у автомобиля есть небольшой пробег. Известно, что стоимость аналогичной машины на сайте по продаже автомобилей auto.ru составляет 9,4 миллиона рублей.

Ранее в августе певица МакSим захотела продать Maybaсh за 4,2 миллиона рублей. Речь шла о белом Меrсеdеs-Веnz S400 4МАТIС Маybасh 2016 года выпуска. Уточнялось, что исполнительница передала машину благотворительному фонду «Чистые души».

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      Екатерина Ештокина
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