Российские полицейские применили огнестрельное оружие для задержания угонщика авто

Волк: в Рыбинске полицейские применили огнестрельное оружие для остановки машины

В Ярославской области полицейские применили огнестрельное оружие для остановки похищенной машины. Об этом «Ленте.ру» рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным ведомства, правоохранителям из Рыбинска поступило сообщение о краже Land Rover с парковки на проспекте Революции. Вскоре сотрудники МВД заметили эту машину в Угличском районе и начали преследование. Водитель игнорировал требования полицейских об остановке. Тогда инспекторы сделали несколько предупредительных выстрелов в воздух, а затем по колесам. Авто съехало в кювет, а 48-летнего угонщика удалось задержать.

Выяснилось, что он уже был судим. В настоящий момент мужчина находится под стражей. Против него возбуждено дело по статье 158 («Кража») УК РФ.

Ранее в Санкт-Петербурге полицейские стрельбой остановили укладку асфальта.