Российский А-50У показали в образе небесного кита-локатора

«Ростех» показал российский самолет А-50У в образе небесного кита-локатора

«Ростех» показал российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-50У в образе небесного кита-локатора. Об этом госкорпорация сообщила в Telegram.

Образ создан в рамках проекта #БоевыеМонстрыРостеха. В госкорпорации напомнили, что А-50У, в частности, способен находить разнообразные летательные аппараты и одновременно сопровождать большое количество целей и наводимых на них истребителей.

«Кит — ДРЛО подводного мира», — резюмировали в «Ростехе».

В июне госкорпорация в рамках арт-проекта #БоевыеМонстрыРостеха в своем Telegram-канале показала пистолет-пулемет ПП-2000 в образе росомахи. В «Ростехе» добавили, что данные животные — коренные обитатели сибирских и дальневосточных лесов — отличаются бесстрашием и невероятной выносливостью.