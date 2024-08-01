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20:20, 1 августа 2024Наука и техника

Российский А-50У показали в образе небесного кита-локатора

«Ростех» показал российский самолет А-50У в образе небесного кита-локатора

Изображение: Telegram-канал «Ростех»

«Ростех» показал российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-50У в образе небесного кита-локатора. Об этом госкорпорация сообщила в Telegram.

Образ создан в рамках проекта #БоевыеМонстрыРостеха. В госкорпорации напомнили, что А-50У, в частности, способен находить разнообразные летательные аппараты и одновременно сопровождать большое количество целей и наводимых на них истребителей.

«Кит — ДРЛО подводного мира», — резюмировали в «Ростехе».

В июне госкорпорация в рамках арт-проекта #БоевыеМонстрыРостеха в своем Telegram-канале показала пистолет-пулемет ПП-2000 в образе росомахи. В «Ростехе» добавили, что данные животные — коренные обитатели сибирских и дальневосточных лесов — отличаются бесстрашием и невероятной выносливостью.

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      Иван Потапов
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