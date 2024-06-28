«Ростех» показал ПП-2000 в образе росомахи

Госкорпорация «Ростех» показала пистолет-пулемет ПП-2000 в образе росомахи

Госкорпорация «Ростех» в рамках арт-проекта #БоевыеМонстрыРостеха в своем Telegram-канале показала пистолет-пулемет ПП-2000 в образе росомахи.

«ПП-2000 — свирепая карманная росомаха для решения спецзадач», — написали в госкорпорации, отметив, что хищника в качестве образа для оружия выбрали в ходе народного голосования.

В «Ростехе» добавили, что росомахи — коренные обитатели сибирских и дальневосточных лесов — отличаются бесстрашием и невероятной выносливостью. «То же самое можно сказать и о ПП-2000», — заявили в госкорпорации.

В апреле «Ростех» сообщил, что российский пистолет-пулемет ПП-2000 прошел рекордный тест — в ходе испытаний оружие переехал внедорожник, после чего из него отстреляли более 400 патронов подряд.