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11:04, 28 июня 2024Наука и техника

«Ростех» показал ПП-2000 в образе росомахи

Госкорпорация «Ростех» показала пистолет-пулемет ПП-2000 в образе росомахи

Изображение: Telegram-канал «Ростех»

Госкорпорация «Ростех» в рамках арт-проекта #БоевыеМонстрыРостеха в своем Telegram-канале показала пистолет-пулемет ПП-2000 в образе росомахи.

«ПП-2000 — свирепая карманная росомаха для решения спецзадач», — написали в госкорпорации, отметив, что хищника в качестве образа для оружия выбрали в ходе народного голосования.

В «Ростехе» добавили, что росомахи — коренные обитатели сибирских и дальневосточных лесов — отличаются бесстрашием и невероятной выносливостью. «То же самое можно сказать и о ПП-2000», — заявили в госкорпорации.

В апреле «Ростех» сообщил, что российский пистолет-пулемет ПП-2000 прошел рекордный тест — в ходе испытаний оружие переехал внедорожник, после чего из него отстреляли более 400 патронов подряд.

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      Иван Потапов
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