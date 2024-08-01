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15:37, 1 августа 2024Силовые структуры

Российскую Федерацию признали потерпевшей стороной по делу главы Военторга

Российскую Федерацию признали потерпевшей стороной по делу главы Военторга

Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

Российскую Федерацию признали потерпевшей стороной по делу генерального директора Военторга Владимира Павлова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

Речь идет об уголовном деле о хищениях при исполнении госконтрактов для нужд Минобороны.

По версии следствия, в 2019 году глава и сотрудники Военторга вступили в преступный сговор, направленный на хищение денежных средств оборонного ведомства. В период с декабря 2019 по декабрь 2022-го они приобрели продукцию у компаний-производителей через подконтрольные им организации, а затем продали эти товары Минобороны, «экономически необоснованно увеличив цену товаров на сумму свыше 400 миллионов рублей».

О задержании Павлова стало известно ночью 1 августа.

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