Российскую Федерацию признали потерпевшей стороной по делу главы Военторга

Российскую Федерацию признали потерпевшей стороной по делу генерального директора Военторга Владимира Павлова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.
Речь идет об уголовном деле о хищениях при исполнении госконтрактов для нужд Минобороны.
По версии следствия, в 2019 году глава и сотрудники Военторга вступили в преступный сговор, направленный на хищение денежных средств оборонного ведомства. В период с декабря 2019 по декабрь 2022-го они приобрели продукцию у компаний-производителей через подконтрольные им организации, а затем продали эти товары Минобороны, «экономически необоснованно увеличив цену товаров на сумму свыше 400 миллионов рублей».
О задержании Павлова стало известно ночью 1 августа.