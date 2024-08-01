Система ПВО сработала над российским регионом

МО России: система ПВО сработала в небе над Белгородской областью

Система противовоздушной обороны (ПВО) сработала в небе над Белгородской областью. Об этом рассказали журналистам в Министерстве обороны (МО) России.

По сообщению оборонного ведомства, ПВО сбила над российским регионом украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа. «Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку», — подытожили в МО.

Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Москва делает все необходимое для обеспечения безопасности Белгородской области от атак ВСУ из Харьковской области, однако для достижения цели требуется время.

С начала спецоперации более 1,1 тысячи жителей Белгородской области получили различные ранения. Еще более 200 человек врачи спасти не смогли.

