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17:05, 1 августа 2024Интернет и СМИ

На Западе назвали мощных противников для полученных Украиной F-16

Sky News: российские системы ПВО С-300 и С-400 будут противостоять F-16

Фото: РИА Новости

Истребителям F-16, которые Украина получила от западных союзников, будут противостоять российские системы противовоздушной обороны (ПВО) С-300 и С-400, а также истребители Су-35. Об этом заявил журналист британского издания Sky News Майкл Драммонд.

На земле Российская армия, вероятно, будет пытаться уничтожать F-16 с помощью ракет большой дальности, говорится в материале. В связи с этим Вооруженным силам Украины (ВСУ) придется держать истребители в укрепленных ангарах, рассредоточивать их по различным местам и принимать другие меры для их защиты, указал Драммонд, ссылаясь на данные аналитиков.

«В воздухе украинским F-16 будут противостоять мощные российские мобильные зенитные ракетные комплексы С-300 и С-400, которые могут одновременно работать по многочисленным воздушным целям», — добавил западный журналист. Он также привел комментарий эксперта Центра анализа европейской политики Федерико Борсари, который заявил, что одной из главных угроз для F-16 станут истребители Су-35.

Ранее американская газета New York Post сообщила, что нехватка пилотов на Украине ограничивает количество истребителей F-16, которые стране могут поставить западные союзники.

Перед этим стало известно, что военнослужащие ВСУ совершили первые боевые вылеты на F-16. Утверждалось, что самолеты использовались в качестве средств ПВО.

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      Олег Давыдов
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