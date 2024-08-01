Меркурис: США столкнутся с двумя международными кризисами перед выборами

США столкнутся с двумя международными кризисами на Украине и Ближнем Востоке перед президентскими выборами в ноябре. Об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.

«Демократическая партия и вице-президент США Камала Харрис закрывают глаза на то, как развиваются события на Украине. И, вероятно, они столкнутся с крупным кризисом в этом направлении, как это происходит сейчас на Ближнем Востоке. И все это будет происходить прямо перед выборами, что доставит им неудобства» — рассказал военный аналитик.

Он также отметил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) находятся сейчас в «очень тяжелом положении, особенно в Донбассе». По его мнению, если темпы отступления продолжат нарастать, то «Киев не протянет еще одного года боевых действий».

Ранее Меркурис заявил, что бригады ВСУ стали массово отказываться от участия в атаках и поднимать бунты против своего руководства. Он подчеркнул, что в последнее время «именно командиры подразделений ВСУ» стали отказываться выполнять приказы вышестоящего руководства. Он резюмировал, что этот факт показывает, насколько «критичной является ситуация на фронте для Украины».