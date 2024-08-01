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13:54, 1 августа 2024Моя страна

В Ингушетии нашли скрытый в горах уникальный объект

В горах Ингушетии обнаружили неизвестное ранее строение

Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

В горах Ингушетии обнаружили уникальную находку — неизвестное ранее строение. Об этом сообщает «Новости ГТРК Ингушетия 24»,

Сооружение обнаружено недалеко от башенного комплекса «Гули» на горе Гийрахье. Двухъярусное строение пристроено к горному хребту. Специалисты предполагают, что оно служило овчарней (желом) для скота. Сооружение отлично сохранилось благодаря естественной защите скалы.

Отмечается, что таким же образам скрыт и другой уникальный памятник — Дзауркъонги-Джел в Верхнем Гули.

Ранее сообщалось, что российские ученые разгадали тайну загадочных фигурок древних воинов, найденных около 10 лет назад у реки в Челябинской области. Фигурки были найдены в Кунашакском районе недалеко от села Карино и их происхождение долгое время оставалось загадкой.

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      Варвара Кошечкина
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