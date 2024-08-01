В Кремле раскрыли основу отношений Москвы и Минска

Песков: в основе отношений Москвы и Минска лежит забота лидеров о своих странах

В основе связей России и Белоруссии лежит забота лидеров этих государств о своих странах. Природу отношений Москвы и Минска раскрыл в интервью радиостанции «Комсомольская правда» официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Каждый президент заботится об интересах своей страны, в том числе об интересах Союзного государства», — заявил пресс-секретарь президента России.

Он добавил, что российского лидера Владимира Путина и главу белорусского государства Александра Лукашенко также связывает крепкая мужская дружба.

В ходе интервью Песков также рассказал о звонках президента России Владимира Путина командирам из зоны СВО. По его словам, разговоры военных с российским лидером имеют прикладной характер.