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17:56, 1 августа 2024Мир

В Кремле раскрыли реакцию Путина на стрельбу по Трампу

Песков: президент Путин был весьма удивлен факту покушения на Трампа
СюжетПокушение на Дональда Трампа

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Президент России Владимир Путин был «весьма удивлен» факту покушения на экс-лидера и кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа. Об этом в интервью «Комсомольской правде» рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Наверное, можно сказать, что [Путин] был весьма и весьма удивлен, потому что, принимая во внимание уровень, который должен обеспечиваться для охраны участников политической борьбы во время выборов, тем более такой страны, как Соединенные Штаты, конечно, в наше время должен минимизировать такие опасности и угрозы», — отметил Песков.

Также пресс-секретарь президента напомнил, что подобные нападения порицаются и осуждаются со стороны всех представителей мирового сообщества.

3 июля Трамп пережил покушение на предвыборном митинге в Пенсильвании. Он получил ранение в ухо. Стрелка ликвидировали сотрудники Секретной службы. Им оказался местный житель Томас Мэттью Крукс.

Через полторы недели после покушения глава Секретной службы Кимберли Читл ушла в отставку. Она объяснила это решение личными просчетами в работе подчиненных.

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      Виктория Кондратьева
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