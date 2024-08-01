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18:14, 1 августа 2024Россия

В Кремле раскрыли способ коммуникации военных СВО с Путиным

Песков сообщил, что военные докладывают Путину ситуацию по СВО с помощью карт

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Военные докладывают президенту России Владимиру Путину ситуацию по специальной военной операции (СВО) на Украине с помощью карт. Способ коммуникации раскрыл официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью радио «Комсомольская правда».

«Как везде, как всегда это делается, все военные работают по картам», — отметил Песков.

Как уточнил пресс-секретарь главы государства, военнослужащие могут докладывать Путину как в его кабинете, так и во время командировок. «Все необходимые материалы всегда присутствуют, и они везде сопровождают президента», — добавил он.

В июле 2023 года Путин заявил, что в курсе ситуации в зоне специальной военной операции, однако отказался считать своим делом управление войсками. С его слов, получать доклады с передовой ежечасно невозможно, потому что военные там должны пользоваться только специальными средствами связи для обеспечения безопасности. При этом он подчеркнул, что несколько раз в день связывается с руководством министерства обороны или, в случае необходимости, с конкретными подразделениями.

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      Елена Торубарова
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