В Латвии признали законной песню с оскорблениями русскоязычных граждан

СГБ Латвии признала законной песню с оскорблениями русскоязычных граждан

Служба государственной безопасности (СГБ) Латвии не обнаружила состава преступления в песне, в которой русскоязычных граждан республики называют «оккупантскими сволочами». Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

Жительница Латвии написала заявление в СГБ с просьбой найти анонимных исполнителей песни. В ведомстве ей ответили, что состава преступления в треке не обнаружено и это решение не подлежит обжалованию.

«Это петь и распространять — можно. А "Катюшу", где нет ни ругательств, а из военного — только слово "боец", — нельзя. За "Катюшу" штраф, а здесь состава преступления нет», — заключила женщина.

Ранее в Латвии решили обязать россиян сдавать экзамен по латышскому для ВНЖ. Поправки коснутся порядка пяти тысяч россиян, которые ранее оформляли постоянный ВНЖ по утратившему силу закону «О въезде и нахождении в Латвийской Республике иностранцев и лиц без гражданства».