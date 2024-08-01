В Николаеве на фоне воздушной тревоги произошел взрыв

Мэр Николаева Сенкевич сообщил о взрыве на фоне воздушной тревоги

В Николаеве на юге Украины произошел взрыв на фоне воздушной тревоги, об этом в Telegram-канале сообщил мэр города Александр Сенкевич.

«Взрыв в Николаеве! Будьте в безопасных местах. Подробности позже», — написал он. Позднее чиновник уточнил, что взрыв произошел за чертой города.

В 20:47 мэр сообщил об отбое воздушной тревоги в Николаевской области, однако в 21:04 вновь зазвучали сигналы. По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, тревога также действует в Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Одесской, а также подконтрольных Киеву Запорожской и Херсонской областях. В Черкасской и Киевской областях дали отбой после 21:17.

Днем 1 августа в Харькове произошел взрыв на фоне воздушной тревоги. Утром того же дня стало известно о взрывах в Днепре. Как уточнялось, в Днепропетровской области действовали сигналы воздушной тревоги.