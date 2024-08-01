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20:48, 1 августа 2024Мир

В ООН оценили обмен заключенными между Россией и Западом

ООН поприветствовала обмен заключенными между Россией и Западом
Стефан Дюжаррик

Стефан Дюжаррик. Фото: Daniela Gross / Wikimedia

Организация объединенных наций (ООН) приветствует совершившийся масштабный обмен заключенными между Россией и Западом. Об этом сообщил официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик, передает ТАСС.

«ООН, безусловно, приветствует тот факт, что сторонам удалось прийти к соглашению, и что этот обмен все-таки состоялся», — отметил представитель.

1 августа в Анкаре состоялся масштабный обмен заключенными между Россией, США и несколькими европейскими странами. Переговоры проходили тайно в течение нескольких месяцев, но уже накануне в СМИ распространилась информация о возможных участниках обмена.

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      Дарья Устьянцева
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