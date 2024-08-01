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17:13, 1 августа 2024Силовые структуры

В российском регионе возбудили дело после исчезновения семилетнего мальчика

СКР возбудил дело после исчезновения 7-летнего мальчика на пляже в Приморье

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Следователи возбудили дело после исчезновения семилетнего мальчика на пляже в Приморском крае. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, после нескольких дней поисковых мероприятий тело ребенка нашли на побережье в районе игорной зоны в городе Артем. В рамках уголовного дела будет дана правовая оценка всем обстоятельствам исчезновения мальчика и его смерти, отметили в СК.

Мальчик пропал 26 июля в бухте Безымянная в поселке Дунай. 44-летний отец на несколько минут оставил сына без присмотра, после чего последний исчез. Находившаяся рядом девушка увидела спасательный круг в открытом море.

 

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      Екатерина Кашурникова
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