В российском регионе возбудили дело после исчезновения семилетнего мальчика

СКР возбудил дело после исчезновения 7-летнего мальчика на пляже в Приморье

Следователи возбудили дело после исчезновения семилетнего мальчика на пляже в Приморском крае. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, после нескольких дней поисковых мероприятий тело ребенка нашли на побережье в районе игорной зоны в городе Артем. В рамках уголовного дела будет дана правовая оценка всем обстоятельствам исчезновения мальчика и его смерти, отметили в СК.

Мальчик пропал 26 июля в бухте Безымянная в поселке Дунай. 44-летний отец на несколько минут оставил сына без присмотра, после чего последний исчез. Находившаяся рядом девушка увидела спасательный круг в открытом море.