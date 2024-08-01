В российском регионе заметили зайца-пловца

В Тверской области россиянин заметил зайца-пловца

В Тверской области россиянин заметил зайца-пловца. Соответствующие снимки появились в сообществе «Тверь натуральные новости» во «ВКонтакте».

По словам мужчины, животное переплыло реку Медведицу, вышло на берег, изучило местность и вновь нырнуло в воду. «Первый раз в жизни видел водоплавающего зайца! И ладно бы он уходил от погони, но нет! Похоже ему просто нравится плавать», — поделился он впечатлениями.

Кроме того, автор поста предположил, что заяц готовится к региональным соревнованиям по плаванию среди сородичей.

Ранее сообщалось, что более сотни россиян приняли участие в необычном флешмобе в Иркутской области. Любители сапсерфинга открыли сезон, угнав огромную льдину на Байкале. В заплыве участвовал 131 человек, среди них были как профессионалы, так и любители. Некоторые из участников пришли на мероприятие в компании четвероногих друзей.