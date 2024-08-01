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02:09, 2 августа 2024Мир

В США заявили о вымирании украинского народа

Экс-советник Пентагона Макгрегор заявил о вымирании украинского народа

Фото: Globallookpress.com

Экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью американскому судье Эндрю Наполитано на YouTube заявил о вымирании украинского народа.

«Правительство Украины находится на последнем издыхании. Украинский народ откровенно вымирает. У них больше нет людей, и вытаскивать их из-за границы не очень хорошо получается», — сказал эксперт.

Макгрегор также выразил мнение о том, что Европа разваливается, окончание этого процесса является лишь вопросом времени. Остановить его может только исчезновение глобалистской элиты, которая тащит свои страны в пропасть.

Экс-советник Пентагона считает, что постепенно в Берлине, Париже и других городах появятся новые правительства, это произойдет независимо от воли западных спецслужб.

Ранее Макгрегор заявил, что вывод американских наемников и прекращение военной помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ) завершит конфликт.

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      Марина Совина
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