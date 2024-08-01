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15:13, 1 августа 2024Бывший СССР

Военный аналитик усомнился в пилотировании переданных Киеву F-16 украинскими военными

Аналитик Подберезкин: переданными Киеву F-16 могут пилотировать иностранцы

Фото: Inquam Photos / George Calin / Reuters

Пилотировать поставленные Украине истребители F-16, вероятно, будут не украинцы, а иностранцы. Об этом заявил директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин, передает RT.

По его словам, пока говорить о боевом назначении переданных Киеву F-16 преждевременно. Он сделал предположение, что это будут шесть нидерландских экземпляров, которые могут использовать по парам «из нейтрального воздушного пространства».

По мнению аналитика, Украине передадут старые модели истребителей, которые голландцы хотели списать в утиль. Благодаря сделке с Украиной они смогут закупить у США самолеты нового поколения F-35.

Ранее в США рассказали, что нехватка пилотов на Украине ограничивает поставки истребителей F-16. The New York Post сообщает, что зарубежные лидеры согласны с тем, что западные истребители вряд ли переломят ход конфликта в пользу Украины.

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      Илья Таксюр
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