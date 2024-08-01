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16:19, 1 августа 2024Бывший СССР

ВСУ оставили ключевые высоты в одном из населенных пунктов ДНР

Силовые структуры ДНР: ВСУ оставили ключевые высоты в районе Клещеевки

Фото: Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) оставили ключевые высоты в районе Клещеевки Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах региона.

«Ключевые позиции у Клещеевки противник оставил. Высоты на этом направлении [ВСУ] тоже покинули», — рассказал собеседник издания.

В силовых структурах ДНР отметили, что украинская армия отошла от населенного пункта, понеся большие потери. Вместе с тем на данном участке фронта «надломилась» оборона Вооруженных сил Украины.

Ранее депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая раскрыла слабые места в обороне ВСУ в районе Торецка и Новгородского. По ее словам, у населенных пунктов отсутствует система фортификаций, а также наблюдаются проблемы с системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

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      Екатерина Грищенко
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