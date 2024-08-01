Второго фигуранта дела главы Военторга о хищениях отправили в СИЗО

Московский суд арестовал фигуранта дела главы Военторга Тимура Исакова

Московский суд отправил под стражу второго фигуранта дела главы Военторга Владимира Павлова — Тимура Исакова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента.

Предприниматель, как и Павлов, арестован до 30 сентября. В судебном заседании он заявил, что планирует доказать свою невиновность.

Тимур Исаков проходит по делу о хищениях при исполнении госконтрактов для нужд Минобороны России. МВД просило отправить его в СИЗО на время проведения следствия.

О задержании главы Военторга и бенефициара подконтрольных организаций стало известно в ночь на 1 августа.