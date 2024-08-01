Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:57, 1 августа 2024Силовые структуры

Второго фигуранта дела главы Военторга о хищениях отправили в СИЗО

Московский суд арестовал фигуранта дела главы Военторга Тимура Исакова

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Московский суд отправил под стражу второго фигуранта дела главы Военторга Владимира Павлова — Тимура Исакова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента.

Предприниматель, как и Павлов, арестован до 30 сентября. В судебном заседании он заявил, что планирует доказать свою невиновность.

Тимур Исаков проходит по делу о хищениях при исполнении госконтрактов для нужд Минобороны России. МВД просило отправить его в СИЗО на время проведения следствия.

О задержании главы Военторга и бенефициара подконтрольных организаций стало известно в ночь на 1 августа.

Что думаешь? Оцени!
      Олеся Мицкевич
      Обсудить
      Последние новости

      Начался большой обмен заключенными между Россией и странами НАТО. Кого освободит Москва?

      В российском регионе возбудили дело после исчезновения семилетнего мальчика

      В Турции назвали количество освобожденных россиян в рамках обмена заключенными

      В СПЧ прокомментировали обмен заключенными между Россией и Западом

      На Западе рассказали о последствиях отказа от переговоров с Россией

      На Западе назвали мощных противников для полученных Украиной F-16

      Милош Бикович отказался сниматься в «политически окрашенных» проектах

      Певец Шарлот рассказал о времяпрепровождении в заключении

      Турист отравился угарным газом на популярном курорте Европы и не выжил

      Деятельность четырех зарубежных НПО признали нежелательной в России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше