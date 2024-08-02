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12:53, 2 августа 2024Бывший СССР

Военный эксперт объяснил создание деревянного F-16 на Украине

Военный эксперт Корнев: деревянный F-16 нужен Украине для маскировки настоящего

Фото: George Calin / Inquam Photos / Reuters

На данный момент на Украине освоено производство самых разных макетов военной техники, а бывают они надувные, деревянные, металлические, рассказал «Ленте.ру» военный эксперт Дмитрий Корнев. Он также объяснил, для чего создали деревянный макет истребителя F-16, фото которого ранее появились в соцсетях.

По словам эксперта, макеты военной техники делаются для того, чтобы демонстрировать наличие техники там, где она отсутствует. Например, украинцы могут сделать 200 макетов F-16 и расположить их на тех площадках, где F-16 находиться не должны, сказал он. Дальше, как отметил специалист, идет расчет на два сценария. Первый вариант, по мнению Корнева, предполагает, что российская армия будет вести расход боеприпасов вхолостую, то есть наносить удары по этим макетам, думая, что это настоящие F-16, в то время как настоящие самолеты будут находиться где-то в другом месте.

Стоимость макета, к примеру, 1 000 долларов, а стоимость ракеты, которую мы запустим по этому макету — уже десятки или сотни тысяч долларов. Собственно, это эффективно с точки зрения войны финансов

Дмитрий Корневвоенный эксперт

«Либо возможна операция более замысловатая. На каком-то аэродроме они располагают эти макеты. Наша продвинутая разведка определяет, что это макеты. Мы не наносим удары по этому аэродрому, думая, что на нем макеты, а потом они в один момент ночью макеты убирают, там появляются настоящие F-16», — сообщил Корнев.

Таким образом, использование макетов военной техники необходимо, чтобы вести маскировку применения настоящей техники и рассеивать фокус внимания разведки потенциального или настоящего противника, чтобы тот вел расход боеприпасов вхолостую, заключил собеседник «Ленты.ру».

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Ранее на Украине заметили полномасштабный деревянный макет истребителя F-16, вероятно, изготовленный из фанеры.

В октябре 2023 года Telegram-канал «Военный Осведомитель» обращал внимание, что построенный российскими военными деревянный макет буксируемой гаубицы позволил отвлечь вооруженный бомбами беспилотник «Баба-Яга» Вооруженных сил Украины.

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