Пообещавший блокировку Android и iOS депутат Госдумы назвал свои слова личным прогнозом

Депутат Диденко назвал обещание блокировки Android и iOS своим личным прогнозом

Депутат Госдумы Алексей Диденко, ранее пообещавший блокировку в России Google, Android и iOS, назвал эти слова своим личным прогнозом. Комментарий опубликован в Telegram-канале издания «Компьютерра».

«Какого-то решения я знать не могу, но перспектива такая имеется. (...) То есть даже закон никакой не надо принимать... Если будут нарушать, они будут получать определенные санкции... Перспектива как бы очевидная», — объяснил он свое заявление о якобы грядущей блокировке Google, Android и iOS.

В беседе с каналом RT Диденко также заверил, что речь идет о его личном предположении. Вместе с тем, рассуждая на эту тему, он выразил мнение, что Китай «прекрасно обходится без всех этих платформ».

О том, что россиян якобы ждет блокировка Google, а вместе с ним Android и iOS, депутат заявил порталу RuNews24. Так он прокомментировал неполадки в работе YouTube, с которыми российские пользователи столкнулись 1 августа. При этом Диденко счел, что блокировки Google, Android и iOS произойдут не по инициативе России.