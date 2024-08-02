Хоккеист казахстанского клуба умер в возрасте 19 лет

Хоккеист казахстанского «Торпедо» Иван Пыленок умер в возрасте 19 лет

Голкипер молодежной команды хоккейного клуба «Торпедо» (Усть-Каменогорск, Казахстан) Иван Пыленок умер в возрасте 19 лет. Об этом сообщается на сайте команды.

В пятницу, 2 августа, игрок почувствовал себя плохо во дворце спорта в Усть-Каменогорске. Спортсмену вызвали скорую помощь, его экстренно госпитализировали, однако Пыленок скончался в больнице. Причины смерти не уточняются.

«Мы запомним его как талантливого, амбициозного и яркого спортсмена. Это невосполнимая утрата для всех нас», — заявили в клубе.

В минувшем сезоне Пыленок провел 16 матчей в молодежной лиге Казахстана. Голкипер отразил 91,5 процента бросков по своим воротам. Главная команда «Торпедо» выступает в элитном казахстанском дивизионе.