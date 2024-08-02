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15:32, 2 августа 2024Мир

Иран потребовал от ЕС надавить на Израиль

МИД Ирана потребовал от Борреля оказать давление на Израиль
Али Багери

Али Багери. Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Исполняющий обязанности главы МИД Ирана Али Багери во время телефонного разговора с верховным представителем Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем потребовал от него оказать давление на Израиль. Об этом сообщается в Telegram-канале иранского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что Багери выразил обеспокоенность «молчанием» европейских стран по поводу убийства главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране. Исполняющий обязанности главы иранского МИД заявил Боррелю, что ЕС должен «предотвратить последующие преступления сионистского режима, оказав на него давление с целью выполнения им своих обязанностей по поддержанию международного мира и безопасности».

«Отсутствие серьезных действий со стороны Европейского союза может привести к серьезным последствиям», — подчеркивается в публикации МИД Ирана.

Глава политбюро ХАМАС погиб ночью 31 июля. Палестинское движение подтвердило гибель одного из своих лидеров, назвав нападение вероломным и обвинив в нем «сионистов».

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      Лина Пивоварова
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