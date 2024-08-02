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10:41, 2 августа 2024Россия

Медведев отреагировал на идею Молдавии объявить послевоенный голод геноцидом

Медведев назвал лицемерием идею Молдавии объявить геноцидом послевоенный голод

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев отреагировал на идею Молдавии объявить голод в стране после Великой Отечественной войны (ВОВ) геноцидом. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице во «ВКонтакте».

«Каким же наглым лицемерным дураком надо быть, чтобы так издеваться над историей и здравым смыслом! Любому мало-мальски образованному человеку известно, в каком состоянии находилась экономика СССР после окончания войны», — написал он.

Медведев напомнил, что после войны численность трудоспособного мужского сельского населения откатилась к уровню 1931 года. Помимо того, ряд регионов европейской части СССР накрыла засуха, а на востоке шли затяжные дожди, что сказалось на урожае.

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Политик предостерег правительство Молдавии от игр с историей, чтобы страна «не оказалась на новой войне». Также он задался вопросом, хочет ли Молдавия оказаться на месте Украины.

28 июля спикер парламента Молдовы Игорь Гросу заявил, что власти страны могут выступить с инициативой признать голод 1946-1947 года геноцидом. Так он ответил на вопрос журналистов, может ли руководство страны признать по примеру Украины объявить о геноциде советских времен. Политик отметил, что иметь только осуждающую декларацию и чтить те события недостаточно.

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