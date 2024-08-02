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09:52, 2 августа 2024Культура

Мемуары Бритни Спирс экранизируют

Мемуары Бритни Спирс «Женщина во мне» экранизирует студия Universal Pictures

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Мемуары американской певицы Бритни Спирс «Женщина во мне» экранизирует студия Universal Pictures. Об этом сообщает издание Variety.

Режиссером картины выступит Джон М. Чу, работавшим над документальным фильмом про певца Джастина Бибера и «Иллюзией обмана-2». Продюсером станет Марк Платт.

Книга «Женщина во мне» посвящена становлению популярности Спирс. Певица откровенно рассказала о скандальном случае опекунства над ней, а также о непростых отношениях с экс-бойфрендом Джастином Тимберлейком и аборте, сделанном от него в домашних условиях.

Ранее стало известно, что изздательство «Бомбора» достигло предварительных договоренностей с представителями и агентами американской певицы Бритни Спирс об издании в России ее мемуаров.

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      Мария Рюрикова
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