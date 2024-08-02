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10:40, 2 августа 2024Забота о себе

Перечислены требующие немедленного обращения к врачу симптомы столбняка

Терапевт Анастасия Стольная: без лечения столбняк может привести к разрывам мышц

Фото: Unsplash

Без своевременного лечения столбняк может привести к повреждению внутренних органов, разрывам мышц и другим опасным осложнениям. Их терапевт медицинской компании «СберЗдоровье» Анастасия Стольная перечислила в разговоре с «Лентой.ру».

Врач призвала при первых симптомах столбняка, включающих скованность в теле, тянущие боли в области раны и непроизвольные спазмы жевательных мышц, оперативно обратиться к врачу и немедленно начать лечение. Она предупредила, что без своевременной терапии могут возникнуть угрожающие жизни осложнения.

«Из-за нарушения глотания при столбняке слюна и пища могут попадать в дыхательные пути и впоследствии спровоцировать, например, инфекционные заболевания легких. Судороги, в свою очередь, могут вызывать разрывы мышц, повреждение внутренних органов, переломы костей и даже удушье», — рассказала Стольная.

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По словам доктора, лечение заболевания проводится в стационаре. В случае видимых повреждений пациенту тщательно обрабатывают загрязненную рану, а затем делают инъекцию противостолбнячного иммуноглобулина или сыворотки. По показаниям врач также может назначить противосудорожные препараты и антибиотики, добавила терапевт.

Она также отметила, что сегодня столбняк встречается редко, однако болезнь остается угрозой для всех непривитых людей, поэтому как детям, так и взрослым необходимо своевременно прививаться.

Ранее гастроэнтеролог Андрей Якушев перечислил правила первой помощи при пищевых отравлениях. При возникновении подобных проблем со здоровьем он рекомендовал применять симптоматическое лечение, так как не существует специальных препаратов, нейтрализующих токсин.

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      Наталья Обрядина
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