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20:35, 2 августа 2024Силовые структуры

«Продававшего» статус депутата Госдумы в России афериста экстрадировали из Сербии

Сербия выдала РФ афериста, «продававшего» статус депутата Госдумы за 5 млн руб.

Фото: Zorana Jevtic / Reuters

Сотрудники правоохранительных органов Сербии выдали России афериста, который находился в международном розыске. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель российского МВД Ирина Волк.

По данным ведомства, злоумышленник пытался продать потерпевшему статус депутата Государственной Думы Федерального Собрания РФ через посредника. За услуги он запросил пять миллионов рублей, однако позже выяснилось, что свои обязательства аферист исполнять не собирался, так как не имел для этого фактической возможности.

В 2023 году в отношении него следователями во Владимирской области было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Суд избрал для обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу, а затем злоумышленник был объявлен в международный розыск. Его задержали в Сербии в декабре прошлого года.

Ранее представители правоохранительных органов Греции выдали России мужчину, который находился в международном розыске. Россиянин проходит обвиняемым по статьям 172 («Незаконная банковская деятельность»), 173.1 («Незаконное образование юридического лица») и 187 («Неправомерный оборот средств платежей») УК РФ.

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      Олеся Мицкевич
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