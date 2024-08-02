Совфед одобрил закон о праве командиров воинских частей арестовывать бойцов СВО

Совфед одобрил закон об аресте командирами воинских частей бойцов СВО

Совет Федерации одобрил закон об аресте командирами воинских частей бойцов в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом стало известно из прямой трансляции заседания, доступной на сайте Совфеда.

Из документа следует, что командиры воинских частей, а также начальники органов военной полиции или начальники гарнизонов будут иметь право принимать решения о дисциплинарном аресте в отношении бойцов за грубый дисциплинарный проступок.

В частности, подобным нарушением будет считаться наличие электронных изделий, приборов и технических средств бытового назначения, в которых могут храниться различные материалы и данные геолокации.

Уточняется, что норма не затронет военнослужащих, если указанные гаджеты используются для боевых задач.

24 июля данный законопроект приняли в третьем чтении депутаты Госдумы. До этого инициативу раскритиковал депутат Госдумы Максим Иванов, назвавший ее вредной. По мнению парламентария, опасения, связанные с использованием гаджетов на СВО, преувеличены.