Стало известно о роли Хиллари Клинтон в обмене заключенными между Россией и США

WSJ: экс-госсекретарь США Клинтон лоббировала обмен заключенными между РФ и США

Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон лоббировала обмен заключенными между Россией и США. Об этом в своей статье пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).

Как указывает издание, журналист Bellingcat ((признано в России СМИ-иноагентом)) Христо Грозев (признан иноагентом в России) смог убедить Клинтон пролоббировать обмен в правительстве Германии, где в заключении находился российский разведчик Вадим Красиков.

1 августа в аэропорту Анкары состоялся крупнейший со времен окончания холодной войны обмен заключенными между Россией, США и рядом европейских стран. Среди обменянных также были журналист Эван Гершкович, политики Илья Яшин и Владимир Кара-Мурза (оба включены Минюстом России в реестр иноагентов).