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15:45, 2 августа 2024Экономика

В Европе упало производство пива

Евростат: в 2023 году производство пива в ЕС сократилось на 5 процентов

Фото: Angelika Warmuth / Reuters

В Европе в 2023 году сократилось производство пива. Об этом со ссылкой на данные европейского статистического агентства Евростат пишет ТАСС.

По сравнению с показателем 2022 года, выпуск пива в Евросоюзе упал на 5 процентов, до 34,3 миллиарда литров. При этом производство безалкогольного пива подскочило на 13,5 процента, до 1,8 миллиарда литров.

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Статус крупнейшего европейского производителя пива сохранила Германия с результатом 7,2 миллиарда литров. В тройку лидеров вошли также Испания и Польша — 4 и 3,5 миллиарда литров соответственно.

В России продажи пива в первом полугодии 2024 года выросли на 12,8 процента в денежном выражении и на 4,8 процента — в объеме. При этом именно пиво остается лидером среди всех категорий спиртных напитков — на него приходится 82,9 процента всех продаж алкогольного рынка РФ.

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