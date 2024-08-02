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16:48, 2 августа 2024Интернет и СМИ

В Госдуме заявили о скорой блокировке Google, Android и iOS

Депутат Диденко: в России скоро заблокируют Google, Android и iOS

Фото: jannoon028 / freepik

Депутат Госдумы Алексей Диденко сообщил, что в России скоро заблокируют Google, Android и iOS. Такое мнение он выразил в беседе с RuNews24.

Депутат высказался о неполадках в работе видеохостинга YouTube, произошедших 1 августа, и порекомендовал «не цепляться» за сервис.

«Скоро Google будет заблокирован, а вместе с ним и Google Android. Также будет заблокирован iOS, и это произойдет не по нашей инициативе», — заявил Диденко. Депутат отметил, что госслужащим и чиновникам давно запрещено пользоваться этими платформами.

Диденко подчеркнул, что, когда россияне лишились доступа к некоторым иностранным сервисам, таким как Netflix, трагедии не случилось.

Раннее глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн сообщил, что YouTube не может оплачивать услуги российских дата-центров. Он заявил, что скорость загрузки американского видеохостинга за последнее время уменьшилась до 40 процентов, а к концу следующей недели может снизиться до 70 процентов.

Позже, 1 августа, россияне сообщили о сбоях в работе видеохостинга. В Google заявили, что они не связаны с техническими проблемами на стороне компании.

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