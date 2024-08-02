Жена сенатора Савельева сообщила о просьбе мужа не приезжать из-за рубежа

Жена сенатора Савельева Ольга заявила о просьбе мужа не приезжать в Россию

Супруга задержанного сенатора от Тульской области Дмитрия Савельева сообщила, что муж просил ее не приезжать в Россию из-за рубежа. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Жена Савельева Ольга заявила, что она не предполагала, что такая просьба может быть связана с уголовным делом. Женщина считает, что ее супруга могли подставить. Ольга подчеркнула, что «это какой-то бред».

«Он мне говорил, что сложное время, но оно сложное у нас уже два года, поэтому я не могла предположить, что это связано с уголовным делом», — заявила Ольга Савельева.

Ранее стало известно о задержании Дмитрия Савельева. Сенатора подозревают в подготовке заказной расправы над знакомым.

