3 августа в мире отмечают Международный день блюза и Международный день алопеции. Кроме того, в разных странах празднуют национальные торжества, например в Венесуэле — День флага, а в Канаде — День еды. Подробнее о праздниках, приметах и знаменитых именинниках 3 августа — в материале «Ленты.ру».
Праздники в мире
Международный день блюза
Блюз — это разновидность афроамериканской музыки, которая начала складываться во второй половине XIX века. В основу блюза легли песни рабочих, африканская ритуальная музыка, христианские песнопения и баллады.
Международный день блюза ежегодно отмечается каждую первую субботу августа. Каждый год какой-то город становится центром праздника: столицами Международного дня блюза были Нью-Йорк, Майами, Сан-Антонио и другие города. Помимо США, праздник отмечают в европейских странах и в России.
Международный день алопеции
Считается, что алопеция — это аутоиммунное заболевание, при котором организм отторгает собственные волосы, в результате чего происходит полное или частичное облысение. Помимо волос на голове, человек может потерять брови и ресницы.
Причиной алопеции могут быть генетические заболевания, сильный стресс, побочные эффекты от приема лекарств или гормональные сбои. Физического дискомфорта заболевание не приносит, однако его тяжело перенести морально — люди с алопецией порой сталкиваются с насмешками, бестактными вопросами и тревогой по поводу своего внешнего вида. Международный день алопеции призван развеять общественное непонимание и поддержать людей, страдающих от этой болезни.
Какие еще праздники отмечают в мире 3 августа
- День арбуза;
- День осведомленности о «синдроме гвоздики»;
- День клоунов в США;
- День боевого искусства капоэйра в Бразилии;
- День еды в Канаде;
- День флага в Венесуэле.
Какой церковный праздник сегодня
День памяти пророка Иезекииля
Ветхозаветный пророк Иезекииль жил в VI веке до Рождества Христова. Во время нашествия на Иерусалим вавилонского царя Навуходоносора его как пленника отвели в Вавилон. Там ему чудесным образом открылось будущее еврейского народа и всего человечества — согласно толкованиям отцов Церкви, пророку явился образ Христа и четырех евангелистов, которые воцарились над миром. После этого голос свыше послал Иезекииля на проповедь к израильскому народу — пророк возвещал о возвращении евреев из плена, искуплении грехов через распятие Христа и вечной жизни для всех верующих.
Предание гласит, что Иезекииль, подобно Моисею, разделил воды реки Ховара, чтобы евреи могли избежать преследования халдеев. Во время голода он молитвой испросил у Бога еду для нуждающихся. Жизненный путь пророк завершил как мученик — Иезекииль обличил в идолопоклонстве знатного князя, за что его привязали к диким коням и разорвали на части.
Какие еще церковные праздники отмечают 3 августа
- День памяти преподобных Онуфрия Молчаливого и Онисима затворника;
- День памяти мученика Виктора Марсельского;
- День памяти священномученика Петра Голубева;
- Обретение мощей священноисповедника Романа Медведя;
Приметы на 3 августа
- Если в этот день дождь с грозой, то осень будет сырая.
- Нельзя 3 августа скрывать что-то и лгать, иначе ждут скандалы и ссоры с близкими.
- Если ночь выдалась холодной, то зима будет морозная.
Кто родился 3 августа
Эванджелин Лилли
Канадская актриса Эванджелин Лилли прославилась благодаря роли в сериале «Остаться в живых». Также она снималась в фильмах «Хоббит: Пустошь Смауга», «Хоббит: Битва пяти воинств», «Человек-муравей», «Мстители: финал» и многих других.
Дарья Домрачева
Дарья Домрачева — белорусская биатлонистка, четырехкратная олимпийская чемпионка, заслуженный мастер спорта и Герой Республики Беларусь. Домрачева считается самой титулованной биатлонисткой в истории зимней Олимпиады, также она первая в мире трехкратная олимпийская чемпионка, которая одержала все свои победы в личных гонках.
Кто еще родился 3 августа
- Карли Клосс (32 года) — американская супермодель;
- Сергей Чонишвили (59 лет) — советский и российский актер театра и кино и озвучивания;
- Джеймс Алан Хэтфилд (61 год) — американский рок-музыкант, участник группы Metallica;
- Николай Бурляев (78 лет) — советский и российский актер театра и кино.