00:10, 3 августа 2024

3 августа: какой праздник сегодня отмечают в России и мире

Фото: Aleksei Ignatov / Shutterstock / Fotodom

3 августа в мире отмечают Международный день блюза и Международный день алопеции. Кроме того, в разных странах празднуют национальные торжества, например в Венесуэле — День флага, а в Канаде — День еды. Подробнее о праздниках, приметах и знаменитых именинниках 3 августа — в материале «Ленты.ру».

Праздники в мире

Международный день блюза

Кадр: фильм «Блюз о лучшей жизни»

Блюз — это разновидность афроамериканской музыки, которая начала складываться во второй половине XIX века. В основу блюза легли песни рабочих, африканская ритуальная музыка, христианские песнопения и баллады.

Международный день блюза ежегодно отмечается каждую первую субботу августа. Каждый год какой-то город становится центром праздника: столицами Международного дня блюза были Нью-Йорк, Майами, Сан-Антонио и другие города. Помимо США, праздник отмечают в европейских странах и в России.

Международный день алопеции

Считается, что алопеция — это аутоиммунное заболевание, при котором организм отторгает собственные волосы, в результате чего происходит полное или частичное облысение. Помимо волос на голове, человек может потерять брови и ресницы.

Причиной алопеции могут быть генетические заболевания, сильный стресс, побочные эффекты от приема лекарств или гормональные сбои. Физического дискомфорта заболевание не приносит, однако его тяжело перенести морально — люди с алопецией порой сталкиваются с насмешками, бестактными вопросами и тревогой по поводу своего внешнего вида. Международный день алопеции призван развеять общественное непонимание и поддержать людей, страдающих от этой болезни.

Фото: freepik

Какие еще праздники отмечают в мире 3 августа

  • День арбуза;
  • День осведомленности о «синдроме гвоздики»;
  • День клоунов в США;
  • День боевого искусства капоэйра в Бразилии;
  • День еды в Канаде;
  • День флага в Венесуэле.

Какой церковный праздник сегодня

День памяти пророка Иезекииля

Ветхозаветный пророк Иезекииль жил в VI веке до Рождества Христова. Во время нашествия на Иерусалим вавилонского царя Навуходоносора его как пленника отвели в Вавилон. Там ему чудесным образом открылось будущее еврейского народа и всего человечества — согласно толкованиям отцов Церкви, пророку явился образ Христа и четырех евангелистов, которые воцарились над миром. После этого голос свыше послал Иезекииля на проповедь к израильскому народу — пророк возвещал о возвращении евреев из плена, искуплении грехов через распятие Христа и вечной жизни для всех верующих.

Предание гласит, что Иезекииль, подобно Моисею, разделил воды реки Ховара, чтобы евреи могли избежать преследования халдеев. Во время голода он молитвой испросил у Бога еду для нуждающихся. Жизненный путь пророк завершил как мученик — Иезекииль обличил в идолопоклонстве знатного князя, за что его привязали к диким коням и разорвали на части.

Фото: Wikivorker / Wikipedia

Какие еще церковные праздники отмечают 3 августа

  • День памяти преподобных Онуфрия Молчаливого и Онисима затворника;
  • День памяти мученика Виктора Марсельского;
  • День памяти священномученика Петра Голубева;
  • Обретение мощей священноисповедника Романа Медведя;

Приметы на 3 августа

  • Если в этот день дождь с грозой, то осень будет сырая.
  • Нельзя 3 августа скрывать что-то и лгать, иначе ждут скандалы и ссоры с близкими.
  • Если ночь выдалась холодной, то зима будет морозная.

Кто родился 3 августа

Эванджелин Лилли

Канадская актриса Эванджелин Лилли прославилась благодаря роли в сериале «Остаться в живых». Также она снималась в фильмах «Хоббит: Пустошь Смауга», «Хоббит: Битва пяти воинств», «Человек-муравей», «Мстители: финал» и многих других.

Фото: IMAGO/ David Jones / Globallookpress.com

Дарья Домрачева

Дарья Домрачева — белорусская биатлонистка, четырехкратная олимпийская чемпионка, заслуженный мастер спорта и Герой Республики Беларусь. Домрачева считается самой титулованной биатлонисткой в истории зимней Олимпиады, также она первая в мире трехкратная олимпийская чемпионка, которая одержала все свои победы в личных гонках.

Кто еще родился 3 августа

  • Карли Клосс (32 года) — американская супермодель;
  • Сергей Чонишвили (59 лет) — советский и российский актер театра и кино и озвучивания;
  • Джеймс Алан Хэтфилд (61 год) — американский рок-музыкант, участник группы Metallica;
  • Николай Бурляев (78 лет) — советский и российский актер театра и кино.

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      Ксения Дорофеева
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