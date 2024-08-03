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23:02, 3 августа 2024Силовые структуры

Двух фигурантов дела Савельева арестовали в марте

ТАСС: двух фигурантов дела сенатора Савельева арестовали в марте 2024 года
Дмитрий Савельев

Дмитрий Савельев. Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Двое фигурантов дела сенатора от Тульской области Дмитрия Савельева находятся под арестом с марта 2024 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его информации, речь идет о посредниках между Савельевым и тем, кто должен был исполнить убийство бывшего бизнес-партнера сенатора по фамилии Ионов, отбывающего наказание в колонии за растрату 1,6 миллиона рублей.

Собеседник агентства добавил, что фигурантов задержали и арестовали в марте этого года. Один из них — Юрий Нефедов, второй — его родственник.

Сенатору Дмитрию Савельеву предъявлено обвинение в организации приготовления к убийству. Летом 2023 года он поручил своему знакомому убить неприятного ему предпринимателя, однако правоохранительные органы узнали об этом и инсценировали убийство, благодаря чему преступников удалось изобличить.

Басманный суд Москвы арестовал Савельева до 2 октября. Свою вину он не признал.

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      Марина Совина
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