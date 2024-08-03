Экс-замкомандира мотострелковой дивизии обвинили по делу о хищениях пайков для нужд СВО

Полковника Пешкова обвинили в хищениях при поставках пайков в зону СВО

Бывшего заместителя командира 144-й мотострелковой дивизии по тылу полковника Дмитрия Пешкова арестовали по делу о растрате. Об этом сообщает ТАСС.

Полковнику предъявлено обвинение в рамках уголовного дела о посягательстве на пайки, предназначенные в зону специальной военной операции (СВО). В настоящее время Пешков находится в СИЗО-11. По данным агентства, экс-замкомандира свою вину не признает.

Уточняется, что дело было возбуждено через полгода после начала СВО.

Ранее Владикавказский гарнизонный военный суд приговорил к шести годам лишения свободы начальницу склада местной военной части Светлану Горбунову, которая пыталась продать украденные ею с работы защитные шлемы «Ратник» и прицелы ночного видения за 600 тысяч рублей, предназначенные для участников СВО.