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23:29, 3 августа 2024Силовые структуры

Фигурантом дела Савельева оказался имеющий награды ветеран боевых действий

РИА: имеющий награды ветеран боевых действий стал фигурантом дела Савельева

Фото: Александр Авилов / Агентство «Москва»

Одним из фигурантов дела сенатора от Тульской области Дмитрия Савельева о подготовке убийства оказался ветеран боевых действий Юрий Нефедов, имеющий множественные государственные награды за службу. Об этом со ссылкой на материалы дела сообщает РИА Новости.

Ранее стало известно, что Нефедов был арестован еще в марте текущего года.

Дмитрию Савельеву предъявлено обвинение в организации приготовления к убийству. По данным следствия, летом 2023 года он поручил своему знакомому убить неприятного ему предпринимателя. Правоохранительные органы узнали о планах сенатора и инсценировали убийство, благодаря чему преступников удалось изобличить.

Басманный суд Москвы арестовал Савельева до 2 октября. Свою вину сенатор не признал.

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