Главного инженера водного комплекса с упавшим потолком арестовали во Владивостоке

Суд арестовал на 2 месяца главного инженера водного комплекса, где упал потолок

Суд во Владивостоке арестовал главного инженера водного комплекса «Акватория», в котором обрушился потолок. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Приморского края в Telegram-канале.

Игорь Черемсин подозревается в том, что не обеспечил должной организации по техобслуживанию помещений водного комплекса. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца.

Ранее сообщалось, что потолок в водном комплексе во Владивостоке упал в общем зале с бассейнами на площади 100 квадратных метров. При обрушении пострадали восемь человек. В пресс-службе отметили, что среди пострадавших два несовершеннолетних. В настоящее время семеро пострадавших проходит амбулаторное лечение, еще один человек госпитализирован.