Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
07:47, 3 августа 2024Силовые структуры

Главного инженера водного комплекса с упавшим потолком арестовали во Владивостоке

Суд арестовал на 2 месяца главного инженера водного комплекса, где упал потолок

Фото: Александр Авилов / Агентство «Москва»

Суд во Владивостоке арестовал главного инженера водного комплекса «Акватория», в котором обрушился потолок. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Приморского края в Telegram-канале.

Игорь Черемсин подозревается в том, что не обеспечил должной организации по техобслуживанию помещений водного комплекса. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца.

Ранее сообщалось, что потолок в водном комплексе во Владивостоке упал в общем зале с бассейнами на площади 100 квадратных метров. При обрушении пострадали восемь человек. В пресс-службе отметили, что среди пострадавших два несовершеннолетних. В настоящее время семеро пострадавших проходит амбулаторное лечение, еще один человек госпитализирован.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Генпрокуратура потребовала арестовать имущество замглавы МЧС Симоненко. У него нашли 50 объектов недвижимости и 20 машин

      Главного инженера водного комплекса с упавшим потолком арестовали во Владивостоке

      Освобожденный по обмену Пивоваров призвал Запад ослабить санкции против России

      Магазины и торговые центры Белгорода вернутся к обычному режиму работы

      Обвиняемому в хищениях полковнику Пешкову запретили участвовать в СВО

      Минобороны отчиталось об уничтожении 75 беспилотников за ночь

      Движение автотранспорта на Крымском мосту перекрыли

      На Украине заявили о «выносе» экономики из-за невыгодного соглашения с Турцией

      В ЕС заявили об угрозе «новой чумы» из-за опасного наркотика

      Трамп раскрыл дату дебатов с Харрис

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше