Израиль начал контртеррористическую операцию на Западном берегу реки Иордан

ЦАХАЛ: Израиль проводит контртеррористическую операцию в районе Тюлькарма

Силы безопасности Израиля проводят контртеррористическую операцию в районе Тюлькарма на Западном берегу реки Иордан. Об этом говорится в заявлении в Telegram-канале Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«Армия обороны Израиля, Израильское управление по безопасности (ISA) и полиция страны в настоящее время проводят контртеррористическую операцию в районе Тюлькарма», — сообщили в израильской армии.

Кроме того, ЦАХАЛ рассказал об ударе израильских военно-воздушных сил (ВВС) под ISA в районе города Каффин по пятерым террористам в автомобиле, которые направлялись для совершения теракта.

Ранее ВВС Израиля совершили три налета на базы шиитского движения «Хезболла» на территории Сирии. Утверждается, что израильские самолеты нанесли удары неподалеку от города Эль-Кусейр в западносирийской провинции Хомс. Также ВВС Израиля атаковали поселок Сейид-Али на границе Сирии и Ливана.