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16:42, 3 августа 2024Силовые структуры

МИД Сенегала вызвал поддержавшего террористов в Мали посла Украины

Посол Украины Пивоваров вызван в МИД Сенегала из-за поддержки террористов в Мали

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

МИД Сенегала вызвал посла Украины Юрия Пивоварова из-за поддержки террористов в Мали. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление сенегальского дипведомства.

По данным агенства, Министерство африканской интеграции и иностранных дел Сенегала было поражено публикацией видеоролика на странице украинского посольства в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), так как комментарии Пивоварова выражали поддежку террористической атаки 25 и 27 июля на севере Мали.

В ведомсте отметили, что Сенегал категорически против террозима в любых его проявлениях.

В ночь на 28 июля стало известно, что колонну ЧВК «Вагнер» разбили в Мали. Им устроили засаду боевики арабского движения. По данным Telegram-канала Baza, потери ЧВК составили от 20 до 50 человек.

Выяснилось, что повстанцы-туареги в Мали получили информацию, необходимую для атаки на бойцов «Вагнера», от Киева. Причастность Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины к нападению на ЧВК подтвердил официальный представитель ведомства Андрей Юсов.

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      Екатерина Кашурникова
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