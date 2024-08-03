На Украине обозначили сроки и назвали условие начала гражданской войны

Экс-советник президента Украины Соскин спрогнозировал гражданскую войну осенью

Гражданская война может разразиться на Украине уже осенью 2024 года. Такой сценарий назвал вероятным экс-советник президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин на YouTube-канале.

«Скорее всего, открытая горячая гражданская война где-то к октябрю месяцу, надо готовиться», — сказал он.

Триггером к этому, по словам Соскина, может стать прорыв фронта. По наступлении этого каждый на Украине будет сражаться сам за себя, добавил эксперт.

С другой стороны, крах Украины приближает сложившаяся на Украине политическая ситуация, продолжил Соскин. Нахождение страны на грани дефолта уже нельзя считать тайной, подчеркнул он.

Ранее украинское издание «Страна» усомнилось в прекращении вооруженного конфликта после начала переговоров. Журналисты издания отмечают, что возобновление диалога не означает прекращения боевых действий. Достичь этого можно только при разработке соглашения, удовлетворяющего обе стороны, подчеркнула «Страна».