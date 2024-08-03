Несколько десятков человек оказались в заложниках в рехабе под Москвой

Несколько десятков человек оказались в заложниках в элитном рехабе под Москвой

Несколько десятков человек оказались в заложниках в «элитном рехабе» под Москвой. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Утверждается, что их освободили полицейские. Пациенты заявляют, что над ними всячески издевались — морили голодом и не давали пить. Также среди лечившихся в рехабе была 13-летняя девочка.

По словам Ивана, одного из освободившихся из реабилитационного центра, «элитный рехаб» — это большой коттедж, находящийся в Мытищах. В этом месте обещали «полное излечение от алко- и наркозависимости за три месяца». К тому моменту в центре было около 30 пациентов. В итоге Иван оставался там в заложниках девять месяцев: работники центра заявляли его близким, что он «не готов к реальному миру» и семья была обязана дальше платить деньги за такое «лечение».

Узнали полицейские об «элитном рехабе» лишь после того, как к ним обратился за помощью один из бывших пациентов центра. Многие жаловались правоохранительным органам, что их запирали в комнатах и лишали сна, издевались физически и морально.

В ходе рейда полицейские задержали трех человек: владельца рехаба и двоих работников. Уже начато расследование обстоятельств произошедшего.

Ранее стало известно, что в съемной квартире в Уфе нашли 16 детей, которых всячески истязали двое граждан Таджикистана. Полиция смогла задержать мигрантов и освободить заложников. По данным следствия, дети в возрасте от 4 до 16 лет находились в арендованной квартире в течение долгого времени. В этот период мигранты применяли к ним жестокие способы воспитания, в том числе побои и истязания.