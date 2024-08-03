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13:38, 3 августа 2024Силовые структуры

Одноногий участник СВО напал на российского полицейского со словами «эй, чучменская морда»

В Коми одноногий участник спецоперации напал на полицейского

В городе Инта в республике Коми одноногий участник специальной военной операции (СВО) напал на полицейского. Это следует из видеозаписи, опубликованной в Telegram-канале «Коми — это Ж».

Как сообщает региональный портал, полиция приехала по вызову жителей города, которые пожаловались на шумную компанию. Согласно опубликованному сообщению, компания праздновала возвращение одноногого мужчины из зоны СВО. Когда полиция попыталась успокоить группу россиян, мужчина без ноги начал оскорблять сотрудника правоохранительных органов, назвал его а после попытался напасть на него со словами «эй, чучменская морда». Также он заявил, что полицейского ждут проблемы.

Полиции пришлось применить к мужчине силу. Было ли возбуждено против напавшего уголовное дело, не уточняется.

Ранее сообщалось, что в Крыму украинец с татуировкой в виде свастики напал на полицейских.

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      Марк Леонов
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