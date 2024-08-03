Определилась олимпийская чемпионка по теннису в одиночном разряде

Китаянка Чжэн Циньвэнь стала олимпийской чемпионкой по теннису

Китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь стала олимпийской чемпионкой в женском одиночном разряде на Играх 2024 года в Париже. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Победительница определилась в финале, который состоялся в субботу, 3 августа. Китаянка обыграла представительницу Хорватии Донну Векич. Игра продлилась два сета и завершилась со счетом 6:2, 6:3 в пользу Циньвэнь.

В женском одиночном турнире на нынешней Олимпиаде выступали три россиянки. Дальше всех прошла Диана Шнайдер, проигравшая во втором круге.

Олимпийские игры завершатся 11 августа. Россияне выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.