Минобороны США направит авианосную ударную группу для поддержки Израиля

США направят авианосную ударную группу на Ближний Восток для поддержки Израиля

Власти США направят на Ближний Восток дополнительные силы для поддержки Израиля. Об этом говорится в заявлении представителя Пентагона Сабрины Сингх.

В частности, министр обороны США Ллойд Остин отдал приказ авианосной ударной группе USS «Авраам Линкольн» (Abraham Lincoln) заменить авианосную ударную группу USS «Теодор Рузвельт» (Theodore Roosevelt) которая в настоящее время находится в зоне ответственности Центрального командования ВС США. Помимо этого дано распоряжение направить дополнительные эсминцы и крейсеры с системами противоракетной обороны (ПРО) в зоны ответственности Европейского и Центрального военного командований.

«Министерство обороны продолжает предпринимать шаги по снижению вероятности региональной эскалации со стороны Ирана или его партнеров», — заявила Сингх.

Ранее сообщалось, что США планируют отправить на Ближний Восток больше военных самолетов для помощи Израилю.