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01:43, 3 августа 2024Мир

Минобороны США направит авианосную ударную группу для поддержки Израиля

США направят авианосную ударную группу на Ближний Восток для поддержки Израиля
USS Abraham Lincoln

USS Abraham Lincoln. Фото: Mike Blake / Reuters

Власти США направят на Ближний Восток дополнительные силы для поддержки Израиля. Об этом говорится в заявлении представителя Пентагона Сабрины Сингх.

В частности, министр обороны США Ллойд Остин отдал приказ авианосной ударной группе USS «Авраам Линкольн» (Abraham Lincoln) заменить авианосную ударную группу USS «Теодор Рузвельт» (Theodore Roosevelt) которая в настоящее время находится в зоне ответственности Центрального командования ВС США. Помимо этого дано распоряжение направить дополнительные эсминцы и крейсеры с системами противоракетной обороны (ПРО) в зоны ответственности Европейского и Центрального военного командований.

«Министерство обороны продолжает предпринимать шаги по снижению вероятности региональной эскалации со стороны Ирана или его партнеров», — заявила Сингх.

Ранее сообщалось, что США планируют отправить на Ближний Восток больше военных самолетов для помощи Израилю.

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      Марина Совина
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