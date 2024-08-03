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08:11, 3 августа 2024Силовые структуры

Подмосковному экс-министру предъявят новое обвинение

Экс-министру энергетики Подмосковья Самарину предъявят новое обвинение

Фото: Артур Новосильцев / Агентство «Москва»

Бывшему министру энергетики Московской области Александру Самарину будет предъявлено новое обвинение. Об этом источник в правоохранительных органах рассказал ТАСС.

Самарин находится под домашним арестом по обвинению в нарушении статьи 285 Уголовного кодекса РФ («злоупотребление должностными полномочиями»). При этом собеседник не уточнил, может ли новое обвинение иметь отношение к уже вменяемой экс-министру статье.

«Расследование по уголовному делу Самарина продолжается, необходимо, в том числе, завершить ряд судебных экспертиз, а также предъявить ему новое обвинение и допросить в качестве обвиняемого», — сказал источник.

Ранее Басманный суд Москвы арестовал сенатора Дмитрия Савельева по делу об организации убийства. В качестве гонорара сенатор выплатил киллеру 100 тысяч долларов.

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