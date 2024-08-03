Минобороны России: подразделения ВДВ наладили доставку грузов на передовую

Подразделения снабжения Воздушно-десантных войск (ВДВ) из состава группировки войск «Днепр» наладили доставку грузов на передовую. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

Десантники организовали доставку продовольствия и боекомплекта на острова на передовой в пойме Днепра. Поставки осуществляются с помощью воздушных и надводных дронов. Кроме того, средства связи и припасы попадают на первую линию обороны вдоль левого берега Днепра силами подразделения снабжения соединений ВДВ с помощью тяжелых беспилотных летательных аппаратов.

К мобильным способам доставки прибегают в случаях, когда это невозможно сделать обычным транспортом из-за ударов по подъездным путям и плотности огня артиллерии. Подобными методами широко применяются украинскими националистами, отметили в Минобороны.

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