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11:31, 3 августа 2024Россия

Подразделения ВДВ наладили доставку грузов на передовую

Минобороны России: подразделения ВДВ наладили доставку грузов на передовую

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Подразделения снабжения Воздушно-десантных войск (ВДВ) из состава группировки войск «Днепр» наладили доставку грузов на передовую. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

Десантники организовали доставку продовольствия и боекомплекта на острова на передовой в пойме Днепра. Поставки осуществляются с помощью воздушных и надводных дронов. Кроме того, средства связи и припасы попадают на первую линию обороны вдоль левого берега Днепра силами подразделения снабжения соединений ВДВ с помощью тяжелых беспилотных летательных аппаратов.

К мобильным способам доставки прибегают в случаях, когда это невозможно сделать обычным транспортом из-за ударов по подъездным путям и плотности огня артиллерии. Подобными методами широко применяются украинскими националистами, отметили в Минобороны.

Ранее в Санкт-Петербурге арестовали членов «Русского добровольческого корпуса» (РДК, запрещенная в России террористическая организация), пытавшихся отравить гумпомощь для российских бойцов.

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      Мария Рюрикова
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